Медведев, возможно, будет баллотироваться на пост президента России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возможно, будет еще раз баллотироваться на пост президента России.

В интервью британской газете "The Times", которое публикуется в понедельник, глава российского правительства сказал: "Я никогда не исключал для себя, что в будущем, пока я не собираюсь уходить из политической жизни, я буду баллотироваться в президенты". "Если, конечно, это будет интересно нашим людям", - подчеркнул премьер.

Медведев в интервью британскому изданию также признался, что не видит больших успехов в борьбе с коррупцией в России. "Я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в последнее время".

Председатель правительства назвал коррупцию "системной угрозой". Но он отметил, что доволен тем, что "проинициировал создание антикоррупционных институтов".

Премьер не оставил без внимания судьбы участниц панк-группы "Pussy Riot". Медведев заявил, что в других странах девушки могли бы получить очень серьезное наказание и призвал дождаться решения суда по этому делу. Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу дело Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. По статье "Хулиганство" им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Дитрий Медведев в Лондоне приветствовал участников ХХХ Олимпийских Игр.