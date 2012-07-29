Папа Римский: Я продолжаю с следить за трагическими событиями в Сирии. ВИДЕО
29 июля 2012, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
В пригороде Рима после традиционной воскресной молитвы в своей летней резиденции Кастель Гандольфо с призывом к мировому сообществу прекратить насилие в Сирии выступил Папа Римский Бенедикт XVI.
"Я продолжаю с беспокойством следить за трагическими событиями в Сирии, которые всё набирают силу. Всё больше людей гибнет, всё больше раненых, в том числе и среди мирных жителей. Всё больше людей вынуждены бежать и спасаться в соседних странах. Поэтому я прошу, чтобы им была обеспечена необходимая гуманитарная помощь", - взмолился понтифик, передает Euronews.
"АН" писали сегодня, что Алжир предоставил убежище 12 тысячвм сирийцев.
Противостояние в Сирии длится уже 16 месяцев. По данным правозащитников за это время жертвами конфликта стали более 19 000 человек.