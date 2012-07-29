В Алжире нашли приют 12 тысяч сирийских беженцев

Руководство Алжира решило позаботиться о сирийских беженцах и предоставить им необходимую помощь: с момента начала столкновений более 12 тысяч граждан САР обратились к властям с просьбой предоставить им убежище и получили его.

Об этом в воскресенье передает "Голос России". Власти Алжира рассматривают вариант использования под размещение сирийцев школ, пустующих на летних каникулах.

По данным сирийских оппозиционеров, число сирийских беженцев в Алжире достигает 20 тыс, а по информации некоторых СМИ, число бежавших в Алжир граждан Сирии доходит даже до 23 тыс., однако эту информацию сложно проверить, так как при подсчете в данной статистики учитывался только факт въезда в Алжир, а отчетности по выездам из Алжира в Сирию нет.

"АН" писали, что сегодня глава МИД Ирана Али Акбар Салехи назвал идею урегулирования сирийского кризиса путем смены власти в Сирии "иллюзорной".

Напомним, в восквресенье чуть ранее глава СНС Абдельбасет Сейда заявил, что готов сесть за стол переговоров с другими оппозиционерами для того, чтобы сформировать переходное правительство Сирии. Кроме того, Сейда попросил страны зарубежья поддержать сирийских повстанцев оружием.

Тем временем, лава МИД РФ накануне заявил, что что оппозиция недостаточно однородна, чтобы противопоставить себя правительству Асада и взять подконтроль ситуацию в стране. Чуть ранее Снргей Лавров заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.