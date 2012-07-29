Эксперт: Русский язык может стать государственным в Украине

Нечеткое определение государственного языка в законопроекте Кивалова-Колесниченко позволяет подвести под это понятие не только украинский, но и русский язык, передают в воскресенье «Аргументы недели - Крым».

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет научный консультант Центра Разумкова Николай Мельник.

По его словам, в новом законе с помощью нечетких определений наблюдается попытка подменить конституционный статус украинского языка как государственного, сузить его область применения, заменить его применение на русский.

Во-первых, это делается при помощи авторского определения понятия «государственный язык».

В ст. 1 проекта предусмотрено, что «государственный язык — закрепленный законодательством язык, употребление которого является обязательным в органах государственного управления и делопроизводства, учреждениях и организациях, на предприятиях, в учреждениях образования, науки, культуры, в сферах связи и информатики».

«Такое определение позволяет подвести под это понятие не только украинский, но и другой, прежде всего русский язык», - пишет автор.

«В случае вступления в действие проект Кивалова-Колесниченко становится частью «законодательства», его положения об обязательности в соответствующих случаях применения русского языка подпадают под ими же определенное понятие государственного языка, а следовательно - внеконституционным образом русский язык приобретает в Украине статус государственного», - отметил Мельник.

Во-вторых, по словам эксперта, это делается путем вытеснения украинского языка из исключительной сферы его применения как государственного.

Так, проект (ст. 14) позволяет судам осуществлять производство на региональном языке (языках).

Между тем, согласно Конституции (ст. 10) и решению Конституционного суда по делу о применении украинского языка, языком судопроизводства является исключительно государственный язык.

В-третьих, проект закрепляет юридические предпосылки, которые не требуют от граждан Украины, в том числе и от государственных служащих, обязательного знания государственного (украинского) языка, — они могут ограничиваться знанием только регионального языка или языка меньшинств.

Эксперт также отмечает, что советский закон о языках 1989 года придает украинскому языку как государственному значительно большее значение, предусматривает широкие условия для его развития и использования, чем это делает закон об основах государственной языковой политики, разработанный депутатами от Партии регионов.