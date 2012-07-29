Осенью Госдума может принять закон об утилизационном сборе на сельхозтехнику

Осенью 2012 года в России может быть принят закон об утилизационном сборе на сельхозтехнику. Как ожидается, в законе будет отражена забота о производителях лесозаготовительной и дорожно-строительной техники.

Об этом сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В рамках форума "Инженеры будущего" Гутенев отметил, что "закон сформирован, он имеет несколько более широкое название". "Мы сочли, что в этом законе необходимо отразить заботу о производителях лесозаготовительной техники и дорожно-строительной техники", - сказал Гутенев, передает РБК. При этом вице-президент Союза машиностроителей выразил надежду, что документ будет принят в течение двух-трех месяцев после возобновления работы Государственной думы после летних каникул.