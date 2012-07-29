САР: часть оппозиции дерётся с Асадом, другая - делит посты правительства Сирии

Глава Сирийского национального совета, основной оппозиционной организации, заявил, что в течение ближайших недель между представителями оппозиции пройдут переговоры о формировании переходного правительства страны, которое со временем может заменить правительство Асада.

По словам Абдельбассета Сида, переходное правительство будет управлять страной после свержения президента Асада вплоть до демократических выборов, передает Би-Би-Си. Однако критики базирующегося в Стамбуле Сирийского национального совета утверждают, что эта организация не представляет интересы всех оппозиционных групп, слишком близка к правительству Турции и недостаточно активно поддерживает вооруженную борьбу в самой Сирии.

"АН" писали, что глава МИД РФ накануне заявил, что что оппозиция недостаточно однородна, чтобы противопоставить себя правительству Асада и взять подконтроль ситуацию в стране. Чуть ранее Снргей Лавров заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.

Напомним, на минувше неделе четыре десятка сирийских оппозиционеров прошли в Берлине американские курсы по управлению государством после падения режима Асада.