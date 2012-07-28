Глава МИД РФ Сергей Лавров: В Сирии со всех сторон творится бесчинство

Очередная встреча по сирийскому урегулированию с участием российской стороны пройдёт в ближайшее время, сообщил журналистам в субботу глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"В Сирии со всех сторон творится бесчинство. Недавно Совет ООН по правам человека представил свидетельства того, как вооруженные оппозиционные группы прибегают к пыткам и внесудебным убийствам. Поэтому давить нужно на все стороны, о чем мы говорим уже много месяцев. Но, к сожалению, наши западные партнеры предпочитают делать иные вещи, и, по сути, вместе с некоторыми соседями Сирии поощряют, поддерживают и направляют вооруженную борьбу против режима. Цена всего этого - еще больше крови", - сказал глава российской дипломатии в Сочи на совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Коитиро Гэмбой, передает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров сообщил, что "в скором времени у нас какие-то контакты намечаются и в России, и за границей, где сирийские оппозиционеры - "базируются". В этой связи он отметил, что, когда в Москву приезжали "очередные сирийские оппозиционеры", они говорили: "то, что происходит, - это революция против режима".

"Мы им объясняем, что, если это революция, то не надо просить, чтобы Совет Безопасности ее поддерживал. Это будет уже нечто не предусмотренное уставом ООН и функциями Совета Безопасности", - сказал глава МИД России.

"АН" писали, что сегодня Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Россия готова предоставить убежище президенту Сирии Башару Асаду убежище - "утка" СМИ.