МИД РФ: об убежище для президента Сирии Асада Россия даже не думает

Россия не собирается предоставлять убежище сирийскому президенту Башару Асаду, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что постоянное обсуждение этой темы ведется с "нечистоплотными целями".

"АН" писали, что несколькими часами ранее в субботу в субботу МИД России заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.

Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи однозначно заверил, что вопрос предоставления Асаду убежища Россией не рассматривается.

"Мы об этом даже не размышляем", - заявил глава МИД России журналистам , отвечая на вопрос, готова ли Россия, если понадобится, предоставить убежище Асаду, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Те, кто пытаются эту мысль заронить в умы международного сообщества, делают это с нечистоплотными целями", - сказал российский министр.

"АН" писали, что.Россия планирует встречи в ближайшее время с представителями сирийской оппозиции.

"Мы встречаемся и с представителями режима Башара Асада, и с представителями оппозиции, в скором времени еще у нас какие-то там контакты намечаются, и в России, и за границей, где эти ребята базируются", - сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, во время таких переговоров, сирийская оппозиция пытается убедить Россию, что в их стране происходит революция.

"Они нам говорят: "то, что происходит - это революция против режима". А мы им объясняем, если это революция, то при чем здесь Совет Безопасности? Все революции свершаются народами, и если это революция, тогда не нужно просить, чтобы Совет Безопасности поддерживал революцию. Это будет нечто, не предусмотренное уставом ООН и функциями Совбеза", - подчеркнул министр.

Что касается непрекращающихся разговоров о том, что Россия готова предоставить президенту Сирии Башару Асаду политическое убежище, Сергей Лавров назвал их "уткой".

"Кто-то запустил эту "утку" о том, что Россия должна забрать себе Асада, что Россия на это готова, и Асад на это готов, давайте навалимся на Россию", досадует Лавров.

Напомним, этот вопрос возник, когда президент РФ Владимир Путин ездил по Ближнему Востоку, был в Израиле, Палестине и Иордании.

"Нет никакой договоренности, нет никаких мыслей на эту тему. Это все провокации тех, кто хочет всю вину за то, что происходит в Сирии свалить на нас и на Китай, якобы мы что-то там блокируем. Мы блокируем одну простую вещь - попытку разрешить через решение Совета Безопасности поддерживать одну сторону во внутреннем конфликте", - пояснил Сергей Лавров.

Он особо подчеркнул, что "те, кто пытаются заронить эту мысль в умы международного сообщества, делают это с нечистоплотными целями".

"Мы не являемся и не были ближайшими друзьями сирийского режима. Ближайшие друзья у него в Европе. Если кто-то хочет решить эту проблему таким путем, то пускай думают о своих возможностях"особо подчеркнул глава МИД РФ.

Москву не устраивает тот факт, что некоторые государства, в том числе, Франция открыто вмешивается в конфликт в Сирии.

"Сейчас занят город Алеппо вооруженной оппозицией, там назревает очередная трагедия. Ожидать от правительства, что оно смирится с тем, что хорошо вооруженные группы оппозиционеров занимают города, и не скрывают, что они намереваются создать там буферные зоны, организовать там альтернативные структуры переходного правительства на основе оппозиционеров, нереалистично. Как можно надеяться, что в такой ситуации правительство просто смирится и скажет: все, я был не прав, давайте свергайте меня, меняйте режим? Это просто нереалистично, не потому, что мы за этот режим держимся, просто это не работает", - отметил Сергей Лавров.

В связи с этим Россия призывает соблюдать договоренности, достигнутые на международном совещании в Женеве в конце июня текущего года, где была также одобрена "дорожная карта" по прекращению насилия и созданию условий к формированию в Сирии новых переходных властей.

Тем не менее, как неоднократно отмечали в Москве, на деле западные державы не предпринимают усилий, чтобы убедить сирийскую оппозицию сесть за стол переговоров, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта.

Более того, в Берлине на днях американские специалисты провели тренинг по госуправлению без Асада для четырёх десятков оппозиционеров под наззванием: "На следующий день: помощь в процессе перехода Сирии к демократии".