МИД Пакистана: удары американских БПЛА увеличивают популярность повстанцев

Положить конец практике нанесения ударов Соединенные Штаты с беспилотных летательных аппаратов на пакистанской территории призвал в субботу посол официального Исламабада в США Шерри Рехман.

По словам посла, ранее беспилотники действительно наносили урон "Аль-Каиде", однако теперь практика их использования только способствует росту популярности повстанцев.

Жертвами ударов с беспилотных аппаратов в Пакистане часто становятся мирные жители или представители пакистанских силовых структур.

Использование беспилотников стало источником трений между правительствами двух стран, передает Би-Би-Си. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться и на встрече глав разведок Пакистана и США, которая состоится на следующей неделе.