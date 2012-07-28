В Сирии правительственные силы безопасности освободили итальянских заложников

В Сирии силы безопасности освободили двух итальянских инженеров, которые работали на теплоэлектроцентрали в Дейр-Али, захваченных 17 июля боевиками в заложники в окрестностях Дамаска.

Ориано Катари и Доминико Тедесчи будут отправлены сегодня на родину.

Они были похищены неизвестными в масках. Итальянцев сразу отделили от остальной группы специалистов компании "Асальдо", которые находились в остановленном вооруженными оппозиционерами автобусе.

В телеинтервью телеканалу "Сурия" Катари и Тедесчи сообщили, что их содержали раздельно, и они не знают название группировки, которая их похитила, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что Италия отозвала своего посла из Дамаска в мае в рамках коллективной акции стран-членов Евросоюза в ответ на расправу над жителями деревни Хоула, где погибли свыше 100 мирных граждан.

Напомним, сегодня МИД РФ заявил, что Российская Федерация не намерена принимать какое-либо участие в мероприятиях во исполнение решений ЕС, направленных против Сирии.