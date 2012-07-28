Законопроект об оснащении ГЛОНАСС перевозчиков опасных грузов внесен в Думу

В Государственную Думу внесен законопроект об оборудовании системой ГЛОНАСС транспорта, перевозящего опасные грузы. Документ на рассмотрение Госдумы внесло Правительство России.

Согласно законопроекту, предлагается расширить список транспортных средств, подлежащих оборудованию аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В этот список предлагается внести транспорт, перевозящий опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, требующие разрешения. Законопроект вносит изменения в закон "О навигационной деятельности" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.