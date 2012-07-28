Миграция из Таджикистана в Россию может приобрести политический характер. Председатель горно-бадахшанской областной организации Социал-демократической партии Таджикистана Алим Шерзамонов в четверг, 26 июля, на пресс-конференции в Москве заявил: "Если президент Эмомали Рахмон останется у власти, то по крайней мере трое беженцев сидят перед вами".

В России в настоящее время живут около 1 миллиона таджикских мигрантов. Эти данные ранее подтвердил президент Таджикистана Эмомали Рахмон: "Около 1 млн таджикских мигрантов живут и работают в России. Это правда. А куда они еще в регионе могут поехать? Они работают и помогают своим семьям, а также помогают экономике своей страны".

Представитель московской диаспоры Хурсанд Соибназаров, 70% трудоспособного населения Горного Бадахшана уже находится на территории РФ. "Рахмон не смог решить социально-экономическую проблему. 70% экономически активного населения уже находится на территории РФ. Они не только работают и зарабатывают, но и обеспечивают тех, кто остался на Памире", - сообщил Соибназаров. Также он заявил, что государство не может обеспечить своих граждан работой, в следствие чего большой процент населения кормится в других странах, что порождает государственный сепаратизм.

Отвечая на вопрос корреспондента "НацАкцента", Хурсанд Соибназаров заявил,что события в Таджикистане не повлекут за собой раскол московской диаспоры. "Идет геноцид. Сегодня маска сброшена - президент показал свое истинное лицо и начал убивать. Сегодня не найдется тех, кто будет поддерживать преступную политику", - сказал он.

Напомним, 21 июля на таджикском Памире был убит генерал госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Абдулло Назаров. По официальной версии, за убийстве генерала спецслужб стоит незаконная вооруженная группа под руководством командира погранотряда «Ишкашим» и бывшего полевого командира таджикской оппозиции Толибека Аёмбекова. В связи с убийством руководство Таджикистана ввело войска в Горный Бадахшан. В результате спецоперации правительственных служб на Памире погибло около ста сотрудников силовых структур и ста мирных жителей, писала газета "Ведомости".

Представители таджикской оппозиции считают, что подготовка к спецоперации началась задолго до убийства Назарова и истинные намерения властей заключаются в установлении жесткого контроля над последним регионом страны, в котором противникам режима Эмомали Рахмона удавалось отстаивать свои позиции.