Американский Госдеп: США готовы взять под охрану военные склады в Сирии

Утечки обычных вооружений, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), из Сирии не происходит. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Эндрю Шапиро.

Шапиро признал, что американские власти получали сообщения об атаках мятежников на сирийские базы. Тем не менее, администрация США не располагает данными о захвате в Сирии ПЗРК, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Шапиро, США сейчас разрабатывают планы на случай чрезвычайных обстоятельств в Сирии, связанных с утратой правительством Башара Асада контроля над армейскими арсеналами. Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы предотвратить распространение обычных вооружений из Сирии, если склады сил безопасности нынешних властей в Дамаске окажутся без охраны.

"АН" писали, что израильские граждане массово скупают противогазы, а военные роют канавы на пути сирийских беженцев.