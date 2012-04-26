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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Дмитрий Медведев ответит на вопросы пяти телеканалов

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня  в 12:00 мск в прямом эфире начнет отвечать на вопросы российских телеканалов. Глава государства будет отвечать на вопросы представителей пяти телеканалов - "Первого канала", ВГТРК, НТВ, РЕН ТВ и "Дождя".

Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова воздержалась от объяснения причин решения расширить количественный состав телеканалов. В роли интервьюеров сегодня будут лучшие журналисты, выбранные самими каналами.

НТВ представит Алексей Пивоваров, РЕН ТВ Марианна Максимовская, а "Дождь" - главный редактор Михаил Зыгарь. Телеинтервью продлится полтора часа.

Все каналы, за исключением РЕН ТВ,  будут вести прямую трансляцию из Останкино. 

ИЧ

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