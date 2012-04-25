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25 апреля 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

В среду в Москву прибыла делегация сирийских оппозиционеров - Фронт за перемены и освобождение. Делегация планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить пути безопасного выхода Сирии из нынешнего кризиса.

Глава сирийской делегации Джамиль рассказал, что этот приезд представителей НФПО в Россию уже не первый, ранее делегация сирийской оппозиции приежала в Москву в конце 2011 года. "Завтра у нас запланирована встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Послезавтра у нас назначена встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Думаю, что еще будут встречи в думе и в совете федерации", - сказал он.

Делегация в составе четырех руководителей фронта планирует обсудить с российской стороной пути налаживания внутрисирийского диалога и прекращения насилия.

Джамиль подчеркнул, что "Россия может играть очень большую и позитивную роль, потому что она поддерживает связи со всеми сторонами сирийского кризиса: режим, с одной стороны, и большая часть оппозиции, с другой. Она может содействовать сближению точек зрения и сокращению сроков кризиса и кровопролития", - цитирует Джамиля Интерфакс.