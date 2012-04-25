//Политика

25 апреля 2012, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта peoples.ru

Любовь Слиска - член Высшего совета "Единой России", депутат Госдумы РФ трех созывов, вице-спикер пятого созыва, заявила о выходе из партии. Она также сообщила, что заявление о выходе из партии она написала еще 5 марта.

Она пояснила свое решение: "Последние четыре года меня не привлекали ни к какой партийной работе, я стала не нужна партии, так же, впрочем, как и она мне, поэтому я не вижу смысла продолжать членство", - цитирует ее Интерфакс.

"К сожалению, в последние годы партия сдала свои позиции, свидетельством чего и стали результаты декабрьских выборов в Государственную думу. Последние четыре года пошли негативные процессы внутри партии, которые проявлялись в насаждении авторитаризма, отсутствии внутрипартийной дискуссии, штамповании спущенных сверху законопроектов", - выразила мнение Любовь Слиска.

Напомним, впервые Любовь Слиска была избрана в Государственную Думу РФ в 1999 году по избирательному списку движения "Единство", впоследствии ставшее основой для создания партии "Единая Россия" (вместе с "Отечеством всей России" и "Регионами России").