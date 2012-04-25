На пост губернатора Костромской области предложена кандидатура С. Ситникова

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25 апреля 2012, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mir24.tv

На пост губернатора Костромской области предложена кандидатура Сергея Ситникова. Данное предложение в Костромскую областную Думу внес президент России Дмитрий Медведев, об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы говорится: "Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Костромской областной Думы кандидатуру Сергея Ситникова для наделения его полномочиями губернатора области".

Ранее Сергей Ситников возглавлял Роскомнадзор, а затем был назначен врио губернатора Костромской области. Он - уроженец Костромы. До 2007 год работал на руководящих должностях в своем регионе, а затем стал заместителем руководителя Россвязьохранкультуры, впоследствии трансформировавшейся в Роскомнадзор, которое он возглавил в декабре 2008 года. Сейчас Роскомнадзор возглавил заместитель Сергея Ситникова - Олег Иванов, перешедший осенью 2011 года в это ведомство из Минобороны России.