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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

На пост губернатора Костромской области предложена кандидатура С. Ситникова

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mir24.tv
фото с сайта mir24.tv

На пост губернатора Костромской области предложена кандидатура Сергея Ситникова. Данное предложение в Костромскую областную Думу внес президент России Дмитрий Медведев, об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы говорится: "Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Костромской областной Думы кандидатуру Сергея Ситникова для наделения его полномочиями губернатора области".

Ранее Сергей Ситников возглавлял Роскомнадзор, а затем был назначен врио губернатора Костромской области. Он - уроженец Костромы. До 2007 год работал на руководящих должностях в своем регионе, а затем стал заместителем руководителя Россвязьохранкультуры, впоследствии трансформировавшейся в Роскомнадзор, которое он возглавил в декабре 2008 года. Сейчас Роскомнадзор возглавил заместитель Сергея Ситникова - Олег Иванов, перешедший осенью 2011 года в это ведомство из Минобороны России.

СБ

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