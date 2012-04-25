Госдума приняла закон о почти прямых губернаторских выборах

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25 апреля 2012, 18:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Госдума России в среду 25 апреля в третьем чтении, окончательном чтении приняла законопроект о выборах губернаторов. Ожидается, что закон будет рассмотрен верхней палатой парламента уже 27 апреля 2012 г.

"АН" писали, что во втором чтении Госдума приняла закон накануне, а в первом - 28 февраля.

В случае одобрения сенаторами закон вступит в силу 1 июля 2012 г., а первые выборы губернаторов пройдут уже в октябре, отмечает РБК. При этом они будут назначены в тех регионах, где срок полномочий действующих губернаторов истекает до 1 января 2013 г.

Напомним, принятый депутатами закон предусматривает, что избираться на пост губернатора смогут граждане РФ, достигшие 30 лет. При этом запрещается регистрировать в качестве претендентов на высший пост в регионе лиц, ранее осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Этот запрет не будет действовать в отношении случаев, когда новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями, подчеркивается в документе.

По новому закону губернатор может избираться на 5 лет и не вправе занимать свою должность более двух сроков подряд. Сами губернаторские выборы при необходимости могут проводиться в два тура.

Кандидаты в губернаторы будут выдвигаться политическими партиями, при этом выбор может быть сделан в пользу беспартийных или представителей других партий. Также разрешается участие в выборах самовыдвиженцев, однако это право должно быть зафиксировано в законе субъекта РФ. В этом случае самовыдвиженцам предстоит заручиться в свою поддержку подписями избирателей в количестве от 0,5% до 2% подписей избирателей, необходимых для их регистрации.

Законом также предусматриваются президентский и муниципальный "фильтры", через которые будут проходить все кандидаты от партий, а также самовыдвиженцы. Согласно закону, шансы на регистрацию появятся только у тех кандидатов, которые смогут заручиться поддержкой от 5% до 10% местных депутатов и (или) глав администраций как минимум в 3/4 муниципальных образований в границах субъекта РФ. При этом депутат вправе поддержать только одного кандидата, а его подпись должна быть нотариально заверена.

Проводить по своей инициативе консультации с кандидатами от партий и самовыдвиженцами также сможет президент РФ, который будет самостоятельно определять их порядок.

Законом также предусматриваются основания для отставки губернаторов по инициативе главы государства. Среди них выявление фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов. Также предусматривается возможность отзыва губернатора в случаях нарушения им федерального или регионального законодательства, а также неисполнения решений Конституционного суда, касающихся отмены ранее принятых нормативно-правовых актов. Еще одним поводом будет считаться неоднократное грубое неисполнение губернатором своих обязанностей без уважительных причин, установленное судом.

С инициативой отзыва главы региона также смогут выступить граждане, но не ранее чем по истечении одного года со дня вступления его в должность. При этом в поддержку этого решения должны высказаться не менее 25% избирателей.

Отрешенный от должности губернатор не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы региона в течение двух лет со дня принятия решения о его отставке. Вместе с тем губернаторам, назначенным по старой схеме и отработавшим в своей должности не менее одного года, а затем ушедшим в отставку, разрешается с согласия президента РФ принять участие в проводимых в связи с этим досрочных губернаторских выборах.