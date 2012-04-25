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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Молдавия отзывает своего посла из России

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Молдавия отзывает своего посла в России Андрея Негуцу. В среду молдавский кабинет министров утвердил это решение по предложению главы МИД республики и европейской интеграции Юрия Лянкэ, который озвучил его на заседании правительства Молдавии.

В свою очередь, премьер-министр республики Влад Филат распорядился в срочном порядке представить новую кандидатуру на пост посла Молдавии в России, отметив, что "этот человек должен иметь способности достойно представлять национальные интересы за рубежом".

В чем же причина такого поспешного решения? Эксперты считают, что посол Молдавии в России Андрей Негуца отзывается со своего поста в связи с его последними высказываниями о том, что вывод российских войск с территории Приднестровья может представлять опасность как для Молдавии, так и для всего региона в целом.

После высказываний Андрея Негуцы независимый депутат молдавского парламента Михай Годя потребовал срочно отозвать посла из России и заявил, что такие заявления неприемлемы и ослабляют дипломатические усилия Молдавии. 

СБ

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