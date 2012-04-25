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25 апреля 2012, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Грызлов может возглавить госкорпорацию развития Сибири и Дальнего Востока. Экс-министр внутренних дел, бывший председатель Государственной думы, председатель высшего совета «Единой России» уже получил такое предложение, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, Грызлов согласился. Однако близкий к Грызлову заместитель секретаря президиума генсовета «Единой России» Юрий Шувалов сказал, что у него нет пока такой информации.

При таком назначении Грызлов вернется на свою родину. Он уроженец Владивостока, где служил военным летчиком его отец, и прожил там несколько лет - до перевода отца в Ленинград.

Напомним, создать госкорпорацию Владимиру Путину предложил бывший глава МЧС Сергей Шойгу. Сам Шойгу стал губернатором Подмосковья.