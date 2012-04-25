Генштаб РФ увидел ядерную угрозу для России в Иране и КНДР

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25 апреля 2012, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Николай Макаров заявил о существовании ядерной угрозы для России со стороны Ирана и КНДР. По мнению генерала, угроза всегда существует.

"Поэтому мы внимательно отслеживаем развитие ядерного потенциала многих государств. И тот анализ, который мы проводили вместе с американцами, подтверждает, что такая вероятность есть, угроза существует. С тем, что создать противоракетную оборону необходимо, мы согласились", - сказал Макаров в эфире телеканала Russia Today.

Минобороны РФ ранее всегда отрицало ядерную угрозу для России со стороны КНДР и Ирана для России. Наши военные считали, что эти страны не смогут создать ядерное оружие и средства его доставки.

По словам Макарова, многие страны, не заявляющие о наличии ядерного оружия, на самом деле его имеют. Начальник Генштаба РФ заявил, что для противодействия этим угрозам Россия готова работать совместно с другими странами.

Макаров подчеркнул: "Если оружие попадет в руки экстремистов, это будет чревато для международной безопасности". Власти США, Японии и Южной Кореи обеспокоены, что Северная Корея готовится в ближайшие дни провести подземное ядерное испытание.

В КНДР отмечают день Корейской народной армии. Пхеньян может провести испытание ядерного оружия. Анонимный источник, близкий к Пхеньяну, сообщил, что подготовка почти завершена.

Предположительно, Северная Корея проведет подземный ядерный взрыв, как это было в 2006 и 2009 годах.