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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Генштаб РФ увидел ядерную угрозу для России в Иране и КНДР

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Николай Макаров заявил  о существовании ядерной угрозы для России со стороны Ирана и КНДР. По мнению генерала, угроза всегда существует. 

"Поэтому мы внимательно отслеживаем развитие ядерного потенциала многих государств. И тот анализ, который мы проводили вместе с американцами, подтверждает, что такая вероятность есть, угроза существует. С тем, что создать противоракетную оборону необходимо, мы согласились", - сказал  Макаров в эфире телеканала Russia Today.

Минобороны РФ  ранее всегда отрицало ядерную угрозу для России  со стороны  КНДР  и Ирана для России.  Наши военные считали, что эти страны не  смогут  создать  ядерное оружие и средства его доставки.

По словам Макарова,  многие страны, не заявляющие о наличии ядерного оружия, на самом деле его имеют. Начальник Генштаба РФ заявил, что для противодействия этим угрозам Россия готова работать совместно с другими странами. 

Макаров подчеркнул: "Если оружие попадет в руки экстремистов, это будет чревато для международной безопасности". Власти США, Японии и Южной Кореи  обеспокоены, что Северная Корея готовится в ближайшие дни провести подземное ядерное испытание.  

В КНДР отмечают день Корейской народной армии. Пхеньян может провести испытание ядерного оружия. Анонимный источник, близкий к Пхеньяну, сообщил, что подготовка почти завершена.  

 Предположительно, Северная Корея проведет подземный ядерный взрыв, как это было в 2006 и 2009 годах.

ИЧ

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