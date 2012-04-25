Митт Ромни уверенно лидерует на праймериз в пяти штатах США

//Политика

25 апреля 2012, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни уверенно лидирует на предварительных выборах в пяти штатах: Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут, Делавэр и Род-Айленд.

Официально обработка бюллетеней не завершилась, но американские СМИ, в том числе телеканал Fox News, участвующие в подсчете голосов, провозгласили Ромни победителем.

По данным подсчета на 21.00 местного времени (05.00 среды мск), в Коннектикуте за Ромни проголосовали около 66% избирателей, в Род-Айленде - 63%, в Делавэре и Нью-Йорке - по 57%, в Пенсильвании - 56%.

Сейчас у Ромни осталось только два соперника – Ньют Гингрич и Рон Пол, но у них практически нет шансов получить необходимое для победы число голосов. На прошлой неделе из предвыборной гонки вышел Рик Санторум, после чего Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом от республиканцев.

Для того, чтобы формально стать кандидатом, Ромни необходимо заручиться поддержкой 1144 делегатов съезда.