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24 апреля 2012, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Матвиенко назвала "абсолютно логичным" решение Владимира Путина предложить на пост главы партии "Единая России" нынешнего главу государства Дмитрия Медведева. "Это нормальная общемировая практика", - заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "это нормальная общемировая практика, при которой премьер-министр возглавляет правящую партию". В эфире радиостанции "Коммерсант ФМ" Матвиенко, заявила, что если Медведев станет премьером, то в своей деятельности он будет во многом опираться на "Единую Россию". "Партию рано списывать на свалку истории, хотя ей необходимо стать более конкурентоспособной, умеющей отвечать современным реалиям", - сказала спикер верхней палата парламента.