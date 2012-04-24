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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Матвиенко считает "абсолютно логичным" для Медведева возглавить ЕР

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Матвиенко назвала "абсолютно логичным" решение Владимира Путина предложить на пост главы партии "Единая России" нынешнего главу государства Дмитрия Медведева. "Это нормальная общемировая практика", - заявила Матвиенко. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "это нормальная общемировая практика, при которой премьер-министр возглавляет правящую партию". В эфире радиостанции "Коммерсант ФМ" Матвиенко, заявила, что если Медведев станет премьером, то в своей деятельности он будет во многом опираться на "Единую Россию". "Партию рано списывать на свалку истории, хотя ей необходимо стать более конкурентоспособной, умеющей отвечать современным реалиям", - сказала спикер верхней палата парламента. 

ЕЛ

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