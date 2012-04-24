Дума рассмотрит кандидатуру на пост премьер-министра 8 мая

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24 апреля 2012, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная Дума рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра России на дополнительном пленарном заседании 8 мая. Соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла во вторник.

Накануне заседания, 7 мая, состоится инаугурация президента Владимира Путина. После этого на рассмотрение Госдумы будет вынесена кандидатура нового председателя Правительства. Согласно Конституции, напомнил глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ильдар Габдрахманов, ГД "должна рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение нового премьера". Владимир Путин готов внести кандидатуру на пост главы кабмина сразу после инаугурации 7 мая. Пленарное заседание в выходной день 8 мая начнется в 15.00 мск.