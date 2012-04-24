Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Дума рассмотрит кандидатуру на пост премьер-министра 8 мая

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная Дума рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра России на дополнительном пленарном заседании 8 мая. Соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла во вторник.

Накануне заседания, 7 мая, состоится инаугурация президента Владимира Путина. После этого на рассмотрение Госдумы будет вынесена кандидатура нового председателя Правительства. Согласно Конституции, напомнил глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ильдар Габдрахманов, ГД "должна рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение нового премьера". Владимир Путин готов внести кандидатуру на пост главы кабмина сразу после инаугурации 7 мая. Пленарное заседание в выходной день 8 мая начнется в 15.00 мск. 

ЕЛ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан