Рогозин уточнил: в России новой Военной доктрины не будет

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24 апреля 2012, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что в России будет разработана новая Военная доктрина. Он уточнил, что в беседе с журналистами во вторник говорил о разработке стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, а не новой Военной доктрины.

В своем микроблоге вице-премьер, отвечающий за оборонку, написал: "Журналисты попутали Военную доктрину со стратегией оборонно-промышленного развития", отметив: "Исправляйте. Глаз да глаз за вами нужен!".

Ранее сегодня со ссылкой на заявление Дмитрия Рогозина ряд СМИ сообщили, что до конца года может быть разработана новая Военная доктрина России. "Мы приступаем к середине мая к такого рода работе", - якобы сказал вице-премьер.