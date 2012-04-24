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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин: нам нужны новые инструменты взаимодействия

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин заявил о том, что он рассчитывает на эффективную совместную работу "Единой России" с новым Правительством. По его словам, кроме неформальных консультаций между кабмином и партиями, нужны новые инструменты взаимодействия. 

"Формирование правительства, его работа и работа министерств должны быть подотчетны обществу, парламенту и парламентскому большинству, на которое правительство будет опираться", - заявил премьер. "В последние годы у правительства и руководителей партии и фракции сложился механизм неформальных консультаций, он может быть продолжен. Но нужны и новые инструменты взаимодействия", - цитирует Путина РБК. Работа "Единой России" с правительством "не просто лозунг, а предметная профессиональная работа во всех сферах жизнедеятельности общества", отметил Владимир Путин. "Хотел бы отметить, что "Единая Россия" почти никогда, по серьезным вопросам - вообще никогда, не скатывалась в популизм. Для правящей силы очень сложно избежать соблазна начать все обещать и щедрой рукой все раздавать, даже там и когда это вредно. Партия должна вести себя ответственно по отношению к людям, которые за нее проголосовали", - подчеркнул избранный президент РФ.

ЕЛ

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