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24 апреля 2012, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин заявил о намерении покинуть пост председателя правящей партии "Единая Россия". Избранный президент предложил партии провести съезд и выдвинул на пост главы "Единой России" Дмитрия Медведева.

По словам Путина, "у нас сложилась такая практика, что президент является надпартийной фигурой". "Конституция не запрещает президенту быть членом какой-либо партии, но по духу того, что у нас сложилось в политической жизни, все-таки президент - это прежде всего консолидирующая фигура для всех политических сил страны, для всех граждан страны", - заявил Владимир Путин, передает РИА Новости. "В этой связи, уважаемые друзья и коллеги, после инаугурации, которая должна состояться 7 мая этого года, я считаю правильным для себя сложить полномочия председателя "Единой России", - сказал Путин на встрече с руководством партии.

Премьер предложил созвать внеочередной съезд партии во второй половине мая. "В связи с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев возглавлял список "Единой России" на выборах в Госдуму и в связи с тем, что, как вы знаете, я буду предлагать его кандидатуру в качестве председателя правительства, считал бы правильным, если бы он и партию возглавил, это общемировая практика", - сказал Путин. Накануне лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о том, что эсеры не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства, если он согласится при этом возглавить партию "Единая Россия".