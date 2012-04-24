Проигравший выборы мэра Астрахани Олег Шеин начинает кушать

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24 апреля 2012, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Астрахани эсер Олег Шеин, не согласившийся с поражением на выборах мэра города 4 марта 2012 года, обещает завершить голодовку протеста во вторник сразу после освобождения всех своих арестованных сторонников.

"АН" писали, что Шеин уже обещал прекратить голодовку 19 апреля, после того, как ЦИК и лидер "СР" досмотрят видеозаписи с избирательных участков Астрахани. Но, так, как выводы Избиркома его не удовлетворили, он принял решение продолжить акцию. 26 апреля астраханский Кировский районный суд приступит к рассмотрению иска Шеина о признании выборов мэра недействительными. Олег Шеин заявил, что если не сумеет выиграть дело в российских судах, то обратится в ЕСПЧ.

"Голодовка завершается по любому, это окончательное заявление и других заявлений больше не будет", - сказал Шеин журналистам на брифинге в понедельник вечером, добавив, что выход из голодовки произойдет после того, как во вторник выйдут на свободу его последние арестованные сторонники, передает РИА Новости.

Уже после того, как видеоматериалы с камер наблюдения были получены, а иск в суд был подан, Шеин заявил, что может завершить голодовку 22 апреля, когда закончится срок ареста его сторонников, участвовавших в митингах в его поддержку. Однако в минувшую пятницу полиция арестовала еще нескольких человек, участвовавших в акции "Похороны свободы слова", участники которой возложили венки к зданию региональной телекомпании "Лотос" (филиалу ВГТРК в Астрахани). Арестованные получили сроки от трех до пяти суток ареста, и Шеин пообещал не прекращать голодовку до тех пор, пока они не выйдут на свободу.

Всего Шеин говорил об освобождении 20 арестованных либо задержанных, после выхода которых на свободу он намерен прекратить голодовку. На брифинге в понедельник вечером он сообщил журналистам, что 16 из них уже отпущены, решение по еще одному ожидается в ближайшие часы, а во вторник у троих арестованных заканчиваются сроки ареста.

"Я как порядочный и честный человек завтра, когда наших товарищей отпустят, смогу завершить голодовку", - сказал Шеин.

"АН" писали, что глава регионального отделения "Справедливой России" Олег Шеин голодает с 16 марта в знак протеста против нечестного, по его мнению, подсчета голосов на выборах мэра Астрахани. Вместе с Шеиным голодовку начали и его сторонники.

Отметим, что экс-депутат Госдумы (с 1999 по 2011 год) Олег Шеин - член президиума центрального совета "Справедливой России" и главой Астраханского отделения партии. Выборы мэра Астрахани 4 марта 2012 года стали для Шеина вторыми в карьере - в декабре 2009-го он с 26% голосов уступил действующему мэру Сергею Боженову (более 65%). В начале 2012 года Боженов стал губернатором соседней Волгоградской области, в связи с чем в марте прошли досрочные выборы.

Шеин в политике с 17 лет - в 1989 году он вступил в Объединенный фронт трудящихся, а спустя три года возглавил эту организацию. С 1994 года работал учителем, с 1995-го участвовал в профсоюзной деятельности.