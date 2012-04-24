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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев не возьмет в правительство ни Фурсенко, ни Нургалиева

24 апреля 2012, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Состав нового правительства практически утвержден и будет объявлен сразу после инаугурации нового президента РФ Владимира Путина. Как ожидается, 8-9 мая.

Скорее всего, глава Минсельхоза Елена Скрынник, глава Минтранса Игорь Левитин, министр образования Андрей Фурсенко и глава Минприроды Юрий Трутнев не останутся в правительстве Дмитрия Медведева. Об этом со ссылкой на анонимные источники в Белом доме пишет "Коммерсантъ".

В новом правительстве останутся министр финансов Антон Силуанов и замглавы Минпрома Денис Мантуров. Предполагается, руководитель Госнаркоконтроля Виктор Иванов займет пост главы МВД, а пост главы МЧС - и.о. главы этого ведомства Владимир Пучков. Председателя ФСБ Александра Бортникова, уходящего в Совет безопасности, заменит глава управления собственной безопасности ведомства Сергей Королев.

На пост "социально-экономического" вице-премьера прочат министра экономики Эльвиру Набиуллину. Пост главы Минздрава сохранит действующий министр Татьяна Голикова. Как сообщалось ранее, в нем возможны структурные реформы.Силовой блок в российском правительстве удостоится отдельного вице-премьер.

По одной версии, его возглавит Дмитрий Рогозин, по другой - вице-премьер Игорь Сечин, хотя совсем недавно  вопрос о его уходе из правительства считался решенным.

ИЧ

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