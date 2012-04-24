Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о выборах губернаторов

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24 апреля 2012, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная дума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о выборах губернаторов.

В первом чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации был принят Госдумой 28 февраля.

Согласно ему, высшее должностное лицо субъекта России избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Кандидаты на пост губернаторов выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения.

Ко второму чтению были предложены важные поправки. Желающие стать кандидатами в губернаторы должны будут пройти две ступени отбора. Первая – это консультации с президентом России, которые проведут партии, предлагающие кандидатов. Вторая – муниципальная, на уровне которой кандидата должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов муниципальных собраний.

Если позиции фракций не изменятся по сравнению с теми, что отстаивались при подготовке документа к рассмотрению, то он будет принят усилиями исключительно парламентского большинства. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия недовольны текстом, который выработан с учетом поступивших поправок, в том числе с двойным фильтром для кандидатов в главы регионов.Предложение вернуть прямые выборы губернаторов сделал в декабре 2011 года на прямой линии премьер-министр РФ Владимир Путин, и его поддержал президент Дмитрий Медведев, озвучив в послании парламенту.

Экс-министр финансов, возглавляющий ныне Комитет гражданских инициатив, Алексей Кудрин, раскритиковал законопроект о выборах губернаторов. Он считает, что предложенный законопроект дискредитирует политическую реформу.