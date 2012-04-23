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//Политика

Белых доложил Путину о ситуации в Кировской области

23 апреля 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Владимир Путин и губернатор Кировской области Никита Белых обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. По словам Белых, в 2011 году по ряду показателей область достигла более высоких, чем в целом по России результатов. 

Губернатор отметил, что в 2011 году рост ВВП в области составил 5%. По его словам, удалось достичь уровня докризисного 2008 года по таким основным для этого субъекта отраслям как деревообрабатывающая и химическая промышленность. За три года, заявил Никита Белых, уровень дотационности удалось снизить с 35% в 2009 году до 29%, передает РИА Новости. Также губернатор Кировской области доложил Путину и о ситуации в демографической сфере. 2011 год региону удалось завершить с небольшим приростом населения - 0,1%, отметил Белых. 

ЕЛ

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