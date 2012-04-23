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23 апреля 2012, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Комитета гражданских инициатив, бывший глава Минфина Алексей Кудрин увидел серьезные недоработки в законопроекте о выборах губернаторов регионов. В том числе, Кудрину не понравились так называемые "фильтры" для регистрации кандидатов в главы регионов.

"Серьезную тревогу вызывают две темы: поправки, де-факто вводящие запретительный "фильтр" для регистрации кандидатов в губернаторы, и сама идея перехода к единому дню голосования в середине сентября", - отмечается в заявлении Комитета гражданских инициатив, размещенном в понедельник на сайте Кудрина.

Напомним, законопроект о выборах губернаторов был внесен президентом России Дмитрием Медведевым на рассмотрение Госдумы в январе и принят в первом чтении 28 февраля. Второе чтение законопроекта запланировано на 24 апреля. В третьем чтении, как ожидается, он будет рассмотрен 25 апреля, передает РИА Новости.

Он уверен, что определенный "входной барьер" на выборах необходим. Кудрин также считает необходимым отсечь кандидатов с нулевым уровнем поддержки, ограничить манипулирование избирательными процедурами, помочь избирателю сделать рациональный выбор. Это особенно важно для такой "неопытной" демократии как российская, - считает Кудрин.



Согласно законопроекту, президентский фильтр дополняется необходимостью собрать от 5 до 10% нотариально заверенных подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов субъекта РФ. Каждый такой депутат или глава может поддержать только одного кандидата. Если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения, то помимо прочего ему нужно будет еще и собрать подписи.

Кудрин считает, что требования к кандидатам в главы региональной власти не могут быть выше, чем к кандидату на пост президента страны. "Российский народ достаточно политически грамотен, чтобы понять, что его опять норовят обмануть на выборах. Тем самым будет дискредитирована вся политическая реформа", - отмечает Кудрин.

По его словам, поправка, "пожизненно поражающая в пассивном избирательном праве" человека, уже отбывшего наказание за широкий набор преступлений - "входит в вопиющее противоречие с самим духом правового государства".