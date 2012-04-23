Сердюков может уйти в отставку в ближайшие две недели

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23 апреля 2012, 18:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков может досрочно уйти в отставку, в ближайшие две недели. В настоящее время руководство страны рассматривает вариант досрочного прекращения полномочий Сердюкова, и этот процесс может продлиться до 6 мая.

Источник Интерфакса сообщил, что на пост главы этого региона рассматривают кандидатуру спикера регионального парламента Александра Худилайнена, главы Выборгского района Ленобласти области Константина Патраева и вице-губернатора Александра Дрозденко. Новый глава Ленинградской области будет назначен президентом.

По данным источника, Ассоциация муниципальных образований Ленинградской области в минувшую пятницу отказалась подписывать письмо в адрес избранного президента РФ Владимира Путина в поддержку Валерия Сердюкова для выдвижения в губернаторы на очередной срок. Сердюков является главой 47-го региона с 1998 года.