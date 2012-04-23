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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин распорядился создать ОАО "Роскартография".

23 апреля 2012, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

На базе федерального ГУП "Московское ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятие" создано ОАО "Роскартография". Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Владимир Путин. 

Все акции "Роскартографии" будут находиться в федеральной собственности. Как следует из документа, ряд ФГУПов будут преобразованы в ОАО, 99% акций которых внесут в уставный капитал "Роскартографии".Об этом пишет РБК. В срок до 1 июня Росреестру поручено сформировать перечень имущества ФГУПа, Росимуществу - обеспечить до 25 августа 2012г. создание "Роскартографии". Также Путин отдал поручение реализовать выпуск акций общества и размещение их по закрытой подписке.

ЕЛ

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