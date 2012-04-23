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23 апреля 2012, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о том, что эсеры не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства, если он согласится при этом возглавить партию "Единая Россия".

"С моей точки зрения, если Д.Медведев возглавит "Единую Россию", то для нашей фракции это должно стать веским основанием, чтобы не поддерживать эту кандидатуру", - сказал Миронов. По мнению лидера "Справедливой России", консультации с его фракцией по поводу кандидатуры нового премьер-министра пройдут 8 мая, передает РБК. "Очевидно, что на этих консультациях мы прямо спросим Д.Медведева, собирается ли он встать во главе "единороссов" или будет формировать все-таки коалиционное правительство с учетом возможностей всех думских фракций", - заявил Сергей Миронов. В марте лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, заявил что эсеры не должны поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева, если он будет претендовать на должность председателя российского Правительства.