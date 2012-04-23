"Единая Россия" исключила из своих рядов врио главы Волгограда

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23 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде из партии "Единая Россия" был исключен временно исполняющий полномочия главы города Сергей Соколов. Такое решение принял президиум политсовета волгоградского регионального отделения партии.

Сергей Соколов был исключен из ЕР с формулировкой - за дискредитацию партии". Подробности исключения чиновника из рядов партии пока неизвестны. Сергей Соколов исполняет обязанности главы Волгограда уже больше года, передает РИА Новости. Он был назначен на эту должность депутатами городской думы в конце февраля 2011 года. Прежний губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал постановление об отрешении от должности мэра Волгограда Романа Гребенникова.