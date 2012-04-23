ПАСЕ намерена принять участие в урегулировании приднестровского конфликта

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23 апреля 2012, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ПАСЕ Жан Клод Миньон заявил в понедельник на пресс-конференции, что ассамблея намерена внести свой вклад в урегулирование приднестровского конфликта и планирует свою работу строить в этом направлении.

Жан Клод Миньон рассказал, что "некоторое время назад посетил Молдавию и Приднестровье, где провел ряд встреч". По его словам, "замороженные конфликты - приоритет его работы и поэтому намерен работать над этой темой". Он отметил, что "Молдавия входит в Совет Европы и для нас важен этот вопрос, мы должны обсуждать и искать решение приднестровской проблемы".

Глава ПАСЕ высказал особое мнение о роли группы посредников в формате "5+2" и подчеркнул большое значение усилий России в этом направлении. Он также сказал, что в ближайшее время планирует "встретиться с российской делегацией и обсудить этот вопрос", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в приднестровском урегулировании участвуют: Молдавия и Приднестровье - как стороны конфликта, который длится более 20 лет; РФ, Украина и ОБСЕ - как посредники; Евросоюз и США - как наблюдатели.

Конфликт произошел после заявлений националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдавии из СССР и присоединении ее к Румынии. После чего на левом берегу Днестра образовалась Приднестровская союзная республика в составе СССР, а затем - независимая Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с центром в Тирасполе, к которой присоединился город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел.

Молдавским властям такое течение событий не понравилось и этот вопрос они решили путем введения войск на территорию непризнанной республики, так начался вооруженный конфликт, который привел к полному отсоединению ПМР от Молдавии. Сегодня ПМР отдельная республика, в которой есть своя валюта, свой флаг. Молдавия полностью утратила свой контроль в этих районах и предлагает Приднестровью автономию в составе своего государства. Однако Тирасполь добивается международного признания.