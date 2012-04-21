Наблюдатели едут в Сирию незамедлительно

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21 апреля 2012, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подтвердил, что корпус международных военных наблюдателей будет направлен в Сирию незамедлительно. Его заявление распространила пресс-служба всемирной организации.



Направление миссии ООН в Сирию в субботу было одобрено СБ ООН единогласно. Пан Ги Мун просил послать в эту страну до 300 наблюдателей для контроля за соблюдением перемирия между сирийскими властями и оппозицией.

Генсек ООН также призвал правительство Сирии и другие стороны создать все условия для размещения миссии наблюдателей, обеспечить их свободу передвижения, коммуникации и связь, а также безопасность.

Наблюдатели, среди них четверо россиян, будут отправлены в Сирию предварительно до 90 дней. Тем самым международное сообщество пытается прекратить длящийся более года вооруженный конфликт, который унес жизни около девяти тысяч человек.

Миссия наблюдателей будет заключаться в мониторинге за соблюдением сторонами договоренности об отказе от огня и всех форм насилия и полным выполнением предложений спецпосланника генсека ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана.

Согласно его плану в Сирии сейчас действует перемирие между вооруженным крылом оппозиции "Сирийской свободной армии" и войсками президента Башара Асада. План по преодолению кризиса в Сирии предусматривает выполнение правительством страны и оппозицией ряда обязательств, в частности прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального механизма ООН, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск инклюзивного межсирийского политического диалога. Предложения спецпосланника были единогласно поддержаны СБ ООН.



