Михаил Прохоров нарасхват - предложили стать губернатором Кировской области

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21 апреля 2012, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках проходившего в Интернете народного голосования бывшему кандидату в президенты России, предпринимателю Михаилу Прохорову предложили стать губернатором Кировской области.

В пятерку лидеров народного голосования в городе на Вятке и регионе вошли министр регионального развития Виктор Басаргин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, известный блогер Алексей Навальный и глава города Кирова Владимир Быков.

Также в итоговом рейтинге отметились депутат госдумы Олег Валенчук, заместитель губернатора Сергей Щерчков, главный федеральный инспектор Фердауис Юсупов и ректор вятского госуниверситета Валентин Пугач.

Народное голосование проводилось Центром стратегических инициатив на сайте newgovernor.ru с июля 2011 года. Всего в интернет-голосовании приняло участие более 30 тысяч человек.

Напомним, у Михаила Прохорова был третий результат на выборах в президенты, прошедших 4 марта 2012 года.

"У нас есть время на то, чтобы собрать ярких и эффективных людей, договориться о базовых принципах и продуманно двинуться вперед. Наша самая ближайшая цель - выборы мэра Красноярска", - записал Михаил Прохоров в своем блоге после выборов.