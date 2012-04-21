Чуров разглядел не фальсификацию в Астрахани, а низкую квалификацию избиркомов

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21 апреля 2012, 00:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта komitet2005.ru

Центральная избирательная комиссия РФ не увидела ни единого факта фальсификации итогов голосования 4 марта на видеозаписях с избирательных участков Астрахани, сообщил в пятницу глава ЦИК Владимир Чуров.

"Хотел еще раз подчеркнуть, что мы не видели ни одного факта, установленного, фальсификаций, то есть вброса бюллетеней, перекладывания бюллетеней из одной пачки в другую и т.д.", – сообщил Чуров, передает РИА Новости. Те нарушения, которые были выявлены в ходе просмотра видеозаписей с избирательных комиссий, по словам Чурова, нельзя считать фальсификациями, повлиявшими на результат выборов.

Даже сами заявители во главе с Олегом Шеиным не говорят о фальсификациях, а лишь о "нарушениях процедуры подсчета голосов", утверждает глава ЦИК. Они действительно были, согласился Чуров.

"На некоторых участках отметки на бюллетенях возле фамилий кандидатов демонстрировались не вертикально, а горизонтально", – привел Чуров пример одного из таких нарушений. Кроме того, заметил он, на некоторых участках камеры были установлены не соответствующим образом.



По словам Чурова, на 74 участках из 202 нарушений выявлено не было, соответственно, на 128 они были. Однако их качество и количество глава ЦИК предложил рассмотреть в суде.

В связи с большим количеством нарушений Чуров предложил лучше готовить членов избирательных комиссий и упростить процедуру подсчета голосов. По его мнению, было бы целесообразно учреждать состав УИКов на пятилетний срок, чтобы повысить квалификацию членов комиссий.

"АН" писали, что просмотр видеозаписей с избирательных участков Астрахани начался 16 апреля. В тот же день экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже месяц "за чистые выборы" со своими сторонниками против сфальсифицированных, по его мнению, результатов выборов градоначальника, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Кировский суд Астрахани принял его к производству.

17 апреля Шеин заявил, что обратится в Страсбургский суд, если проиграет дело о мэрских выборах в судах РФ

Напомним, 16 марта в Астрахани начал голодовку депутат областной Думы Олег Шеин,баллотировавшийся на пост мэра города. Шеин вместе со своими сторонниками начал бессрочную голодовку в знак протеста против результатов выборов главы города.

По официальным данным, победу на выборах мэра Астрахани 4 марта одержал кандидат от "Единой России" Михаил Столяров (60%). Второе место, набрав менее 30%, занял кандидат от "Справедливой России" Олег Шеин.

Однако он и его сторонники заявили о многочисленных нарушениях при голосовании и выступили с требованием признать итоги выборов недействительными.

Заседание по иску Шеина должно состояться в Кировском районном суде Астрахани 26 апреля.

Участники голодовки утверждают, что на ряде участков члены УИКов не показывали наблюдателям бюллетени с отметками во время их подсчета. Кроме того, на записях видно, как председатели комиссий уносят с собой бюллетени для голосования до подсчета, несмотря на сопротивление наблюдателей, объясняли сторонники Шеина.