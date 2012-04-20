МИД РФ: Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии

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20 апреля 2012, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта pravlenie.ru

Россия в пятницу распространила свой проект резолюции Совбеза ООН по учреждению мониторинговой миссии в Сирии, сообщил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел РФ Александр Лукашевич.

"Данный шаг был предпринят нами в развитие доклада Генерального секретаря ООН Совету Безопасности, в котором представлены конкретные предложения по параметрам механизма наблюдения за прекращением насилия в этой стране. Основополагающий вывод этого документа состоит в том, что нынешняя военно-политическая ситуация в Сирии диктует необходимость налаживания процесса международного мониторинга", - говорится в заявлении Лукашевича, размещенном на сайте МИД РФ в пятницу.

При этом констатируется, что, хотя ситуация остается неустойчивой, после 12 апреля с.г. отмечен значительный спад насилия.

"Российский проект резолюции нацелен на поддержку усилий, предпринимаемых совместным Спецпосланником ООН и ЛАГ в Сирии К. Аннаном. Он предусматривает создание миссии ООН по наблюдению на начальный период 90 дней и в количестве 300 человек. В этой связи отметим, что в передовой группе миссии участвует российский офицер," - подчеркнул дипломат.

В российском проекте резолюции Совбеза ООН зафиксирован призыв к срочному и всеобъемлющему выполнению всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, предложений К. Аннана из шести пунктов с целью положить конец насилию, нарушениям прав человека и предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению.

"Акцентируется важность запуска инклюзивного политического процесса в Сирии для создания в этой стране демократической и плюралистической политической системы, которая обеспечит равенство всем слоям сирийского населения независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Ко всем сирийским сторонам - властям и оппозиции - обращен призыв плотно взаимодействовать с ооновскими наблюдателями", - сообщил официальный представитель МИД РФ.

Сирийское правительство как принимающая сторона, по мнению МИД РФ, должна взять на себя главную ответственность за обеспечение их безопасности.

"В настоящее время в СБ ООН идет активная работа на базе российского текста с тем, чтобы уже завтра, 21 апреля, принять соответствующее решение. Это стало бы важным вкладом международного сообщества в продвижение плана К.Аннана с целью достижения в Сирии устойчивого мирного урегулирования", - говорится в сообщении Лукашевича.

"АН" писали, что ранее генсекретарь ООН Пан Ги Мун обратился к Совбезу с предложением направить в Сирию расширенную миссию наблюдателей, которая бы включала до 300 человек. По мнению Пан Ги Муна, миссия должна будет постоянно и оперативно вести наблюдение, устанавливать и оценивать факты и условия на месте в объективной манере и поддерживать связь с заинтересованными сторонами. Кроме того, группа должна будет контролировать соблюдение режима прекращения насилия всеми сторонами и выполнение предложенного спецпредставителем ООН и ЛАГ Кофи Аннаном плана из шести пунктов.

Напомним, что первые наблюдатели ООН уже прибыли в Сирию. Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны