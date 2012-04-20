А и В сидели вместе с С: эстонцы наигрались в Абвер, теперь имитируют СС

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20 апреля 2012, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта fact.ee

В Эстонии нашли пошли по стопам нацистской Германии. В её времена евреев помечали жёлтой звездой Давида, в современной балтийской республике заключенных "клеймят" буквами уровня владения государственным языком.

А,В,С: А означает что человек практически не говорит на эстонском, а С - получили нынездравствующие потомки эстов. Есть вероятностьтого, что зэка, владеющий эстонским языком в совершенстве, может удостоиться высшей категории - СС.



"Унижать заключенных Эстонии начали в феврале, когда некоторым заключенным на грудь добавили большую букву А, B или C. Эти буквы обозначали, насколько хорошо заключенные знают государственный эстонский язык". Так в пятницу, 20 апреля, описывает директор Института эстонского языка Урмас Сутроп в эстонской газете Postimees письмо, пришедшее к нему от одного из эстонских заключенных, передает портал Regnum.ru..

По утверждениям автора письма, ему обидно, что русские заключенные, которые вообще не говорили по-эстонски, остались не обозначенными - им на грудь не повесили ничего, со ссылкой на эстонскую газету

Те русские и заключенные других национальностей, которые чуть-чуть понимали по-эстонски, были обозначены буквой А. Заключенные, владеющие эстонским на среднем уровне, получили себе на грудь букву В. А вот эстонцам повесили на грудь букву С.

"Конечный результат всего этого обозначения состоит в том, что у иноязычного нет никакого знака, а эстонцу его прикрепили в знак того, что он говорит на своей земле на своем родном языке, т.е. по-эстонски", написал заключённый-эстонец в письме и отметил, что для него это крайне унизительно.

По словам Сутропа, информация, полученная от заключенного, полностью подтвердилась в министерстве юстиции Эстонии, куда директор института обратился за разъяснениями. После чего языковед проконсультировался с Языковой инспекций Эстонии. Они согласились с Сутропом, что такое навешивание букв неправильно. По его словам, в инспекции просмотрели законы и другие документы, но так и не нашли ни одного, который мог бы обосновать такие действия.

Как комментирует происходящее в эстонских тюрьмах Сутроп, "это напоминает мне Холокост, во время которого евреям прикрепляли на грудь желтую звезду Давида. В Эстонии евреев заклеймили таким образом 11 сентября 1941 года.

Ученый-языковед, известный своими категоричными статьями с призывом всячески защищать эстонский язык и ограничивать русский язык, теперь утверждает, что "недопустимо вешать на людей ярлык из-за их национальности или родного языка. Необходимо избегать такого мышления, которое позволяло бы прикреплять к людям какие-то знаки на основании их этнической или языковой принадлежности".

"АН" писали, что в феврале министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что представители России могли бы, наконец, прекратить разговоры о "пособниках фашизма" и "фальсификации истории".

Напомним, минувшим летом МИД РФ выражал обеспокоенность тем, что эстонцы играют в Абвер под присмотром министра обороны страны.

Между тем, в тюрьмах Эстонии 32,6% отбывающих наказание не имеют гражданства, это при том, что количество лиц без гражданства в Эстонии составляет всего менее 8% от всего населения. Согласно данным минюста Эстонии, по состоянию на 21 марта в Эстонии было 3415 заключенных, из которых 2698 были признаны виновными и 717 содержались под арестом.