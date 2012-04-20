Хрен редьки... США меняет поправку Джексона-Вэника на список Магнитского

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20 апреля 2012, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.ru.msn.com

Ограничивающая торговлю с Россией поправка Джексона-Вэника будет отменена в этом году, но лишь одновременно с принятием так называемого "списка Магнитского", заявил в пятницу глава Хельсинкской комиссии в конгрессе США автор "списка" сенатор-демократ Бенджамин Кардин.

Выступая в фонде Карнеги в Вашингтоне, Кардин заявил, что конгресс сделает все возможное для принятия "списка Магнитского" "в пакете" со снятием поправки Джексона-Вэника, сообщает в пятницу BBC.

Однако, как подчеркнул сенатор, остается вопрос, какой будет реакция администрации Барака Обамы.

"АН" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию категорически не устраивают попытки Конгресса США заменить дискриминационную поправку Джексона-Вэника на "антироссийское законодательство" в виде Акта Магнитского.

Напомним, 27 февраля 2012 года в США Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении России.

Напомним, поправка была принята американским конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия этой поправки стало отсутствие в Советском Союзе возможности свободно эмигрировать. В настоящее время поправка формально продолжает действовать в отношении государств-правопреемников СССР. С 1989 года США ежегодно вводили мораторий на действие поправки, однако официально конгресс ее так и не отменил.



Президент США Барак Обама не раз говорил о том, что будет добиваться отмены поправки. Он считает, что, если поправка Джексона-Вэника будет продолжать применяться к России после ее вступления в ВТО, американские компании окажутся в проигрышном положении по сравнению со своими мировыми конкурентами.

МИД России занимается формированием черных списков американцев, которых РФ считает виновными в нарушении прав своих граждан. МИД делает это в ответ на "список Магнитского", составленный США.

Список Кардина, ("Список Магнитского", "Чёрный список") — перечень российских чиновников, связанных с делом Hermitage Capital Management и смертью Сергея Магнитского.

Назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который совместно с сопредседателем Комиссии Конгресса США по правам человека Джеймсом Макговерном 26 апреля 2010 года обратился с соответствующим заявлением к госсекретарю США Хиллари Клинтон с приложением списка имён.

Список содержит 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ГУИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital Management.