"ЕР" предложит Островского на пост смоленского губернатора

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20 апреля 2012, 16:50 [ «Аргументы Недели. Смоленск» ]

Кадр Делового ТВ

"Единая Россия" в понедельник проведет консультации с представителями президента РФ по кандидатам на пост губернатора Смоленской области, среди них будет кандидатура врио главы региона Алексея Островского, сообщил секретарь президиума генсовета партии Сергей Неверов.

Он отметил, что "Единая Россия" в соответствии с законом будет предлагать главе государства три кандидатуры на пост губернатора Смоленской области, передает Интерфакс.

"АН" писали, что накануне губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев подал заявление об отставке.