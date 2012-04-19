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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров уволил премьер-министра

19 апреля 2012, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уволил премьер-министра Одеса Байсултанова. По неофициальным данным, причиной увольнения премьера послужило недовольство Рамзана Кадырова своим подчиненным.

Байсултанов займет должность первого заместителя полпреда Северо-Кавказского региона Александра Хлопонина. На место экс-премьера в качестве главного кандидата рассматривают главу Минфина Эли Исаева. Об этом пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на источник в одном из министерств Чеченской Республики.Также на освободившуюся должность, по данным собеседника газеты, претендуют: министр сельского хозяйства республики Абубакар Эдельгериев и руководитель администрации главы и правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов.

ЕЛ

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