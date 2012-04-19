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19 апреля 2012, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Южной Осетии ушло в отставку. В четверг, 19 апреля состоялась официальная церемония вступления в должность президента страны Леонида Тибилова. В этот день кабинет министров принял постановление об отставке.

"В соответствии со статьей 75 конституции Южной Осетии правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Сегодня (19 апреля) подписано соответствующее постановление. Министры и руководители иных ведомств исполнительной власти продолжат свою работу до формирования нового кабинета", - заявил бывший глава правительства Вадим Бровцев, передает РИА Новости. Выступая на заседании кабмина, Бровцев поблагодарил коллег за работу. Бывший премьер-министр выразил надежду, что продолжающиеся процессы экономического и социального возрождения будут продолжены преемниками уходящего состава правительства.