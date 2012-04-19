Россия отказалась от встречи в Париже

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19 апреля 2012, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Россия не будет участвовать во встрече глав МИД ряда европейских и арабских государств по сирийской проблеме, которая пройдет в Париже. А организаторы нас особо-то и не ждали.



"Могу подтвердить, что приглашение на данное мероприятие нами получено. Ответ французской стороне тоже направлен. Он негативный", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

"Организаторы, видимо, особо и не рассчитывали на наш приезд в Париж, поскольку направили приглашение, как говорится, "впритык" - менее чем за двое суток", - подчеркнул дипломат, сообщает «Интерфакс».



Текущая ситуация в Сирии, первые итоги работы в этой стране передовой группы международных наблюдателей и ход выполнения плана спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств /ЛАГ/ Кофи Аннана станут темой совещания министров иностранных дел 14 государств мира, которое состоится сегодня в Париже. По словам хозяина встречи, главы МИД Франции Алена Жюппе, итогом дискуссии должно явиться "твердое заявление" в отношении Дамаска.

Как указывает МИД России, оценка хода выполнения плана Кофи Аннана на сирийской территории является исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН. "Хочу со всей ответственностью подчеркнуть, что план Кофи Аннана одобрен в полном объеме Советом Безопасности ООН, и только СБ ООН обладает полномочиями оценивать выполнение этого плана на основе тех сообщений, которые должны поступать от миссии наблюдателей ООН", - сказал в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. Россию, подчеркнул министр, "тревожат непрекращающиеся попытки приватизировать план Кофи Аннана и наделить функциями оценки хода его выполнения самосозданные структуры типа "Группы друзей Сирии".

Встреча глав МИД 14 государств в Париже начнется в 18:00 по местному времени /20:00 мск/.







