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18 апреля 2012, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото news.argumenti.ru

В партии «Единая Россия», ведомой Путиным и Медведевым, предполагают вывести на улицы Москвы на Первомай не менее 30 тыс. демонстрантов. Есть мнение, что в одной колонне по улицам столицы пройдут представители, собственно, «Единой России», а также ФНПР и Общероссийского народного фронта. Специально для «АН» на вопрос: «Каковы цели выступления партии власти, и какими лозунгами «Единая Россия» порадует население?» отвечают…

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Они повязаны круговой порукой, большими капиталами и властными полномочиями»

- Любая партия – это идея, привлекательные кадры и ресурсы. А у «единороссов» только одна идея, с которой они, видимо, и выйдут на Первомай под соответствующими лозунгами: «Усидеть в креслах и присосаться к бюджету!», и больше ничего откровенно серьезного нет. «Единая Россия» - это чиновничья корпорация, и она понимает, что ей надо удержаться у власти и у кормушки. То есть в этом плане «партия власти» - довольно-таки крепкий цемент. Это уже более зрелая корпорация, чем «Наш дом – Россия», потому что они повязаны круговой порукой, большими капиталами и властными полномочиями, а такое сразу не развалится.

«Единая Россия» - это чиновничий протез для проведения либеральной политики. Хотя чисто чиновничий вариант безжизнен сам по себе. Там нет ни идеи, ни совести, ни воли, ни ярких личностей! Да, у них много денег и всевластия, но у КПСС всего было во сто раз больше, а как только одряхлела, так и посыпалась… «ЕР» - это лишь винтик, который встроен в вертикаль власти для того, чтобы штамповать нужные законы. Если КПСС была той партией, которая могла любого заставить и обязать, то «Единая Россия» - партия, которую может подгонять любой чиновник из Кремля и заставить делать то, что ему хочется! У нее нет ни фундамента, ни опоры в народе… Все это безжизненно.

Роман Карцев, народный артист России:

«В этой партии есть разные люди, но есть и приличные»

- Все зависит не от партий, а от тех людей, которые населяют нашу страну. Как они захотят, так партии и будут рулить. Но, к сожалению, нам присуще большое равнодушие, поэтому и происходит много всяких несуразиц. Люди у нас инертные и своих прав не защищают. Но пока партия «Единая Россия», как мне кажется, выполняет свою руководящую роль, тем более никого другого на ее выполнение нет. В этой партии есть разные люди, но есть и приличные. Но именно от народа многое и зависит.

Артем Троицкий, музыкальный критик:

«… и 30, и 50 и 100 тысяч человек»

- «Единая Россия» 1-го мая может вывести на улицы и 30, и 50 и 100 тысяч человек, и методика, которая практиковалась на Поклонной горе, нам хорошо известна (хотя кто-то, конечно, придет и по собственной воле). Если раньше про КПСС говорили, что это «ум, честь и совесть нашей эпохи», то «Единая Россия» - это, по-моему, слюни, кошелек и жир нашей эпохи. Слюни – это то, что они распускают, когда видят верховную и исполнительную власть. Кошелек – то, чем они располагают и что для них дороже всего. Жир – это как все они выглядят. У этой партии нет ни идеологии, ни харизмы, ни реальных лидеров и ни реальной популярности у народа. То есть это не партия, а фактически законодательный придаток к исполнительной власти, и не более того.