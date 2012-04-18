Главы Минобороны НАТО собрались в Брюсселе

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18 апреля 2012, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

РИА Новости. Юрий Сомов

Министры обороны 28 стран НАТО, собравшиеся сегодня на встречу в Брюсселе, обсуждают вклад каждого из членов Североатлантического альянса в создание интегрированной системы противоракетной обороны в Европе.



"Мы обсудим прогресс в объединении национальных вкладов в интегрированную ПРО НАТО", - сказал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, открывая совещание.

Расмуссен высказался за поддержание и развитие военных возможностей альянса в рамках так называемой инициативы "Умная оборона" (Smart Defence), которая предусматривает максимально эффективное использование оборонного потенциала при ограниченном финансировании в условиях жесткой экономии, сообщает РИА Новости.

Нужно сосредоточить ресурсы на том, что сейчас наиболее необходимо, и совместными усилиями работать над тем, чтобы предоставить (военные) возможности, которые многие страны (члены альянса) не могут обеспечить самостоятельно, считает генсек НАТО.

Он отметил, что НАТО намерена также повысить уровень взаимодействия армий стран-членов альянса.



