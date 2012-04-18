Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Главы Минобороны НАТО собрались в Брюсселе

18 апреля 2012, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

РИА Новости. Юрий Сомов
РИА Новости. Юрий Сомов

Министры обороны 28 стран НАТО, собравшиеся сегодня на встречу в Брюсселе, обсуждают вклад каждого из членов Североатлантического альянса в создание интегрированной системы противоракетной обороны в Европе.


 "Мы обсудим прогресс в объединении национальных вкладов в интегрированную ПРО НАТО", - сказал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, открывая совещание.
Расмуссен высказался за поддержание и развитие военных возможностей альянса в рамках так называемой инициативы "Умная оборона" (Smart Defence), которая предусматривает максимально эффективное использование оборонного потенциала при ограниченном финансировании в условиях жесткой экономии, сообщает РИА Новости.
Нужно сосредоточить ресурсы на том, что сейчас наиболее необходимо, и совместными усилиями  работать над тем, чтобы предоставить (военные) возможности, которые многие страны (члены альянса) не могут обеспечить самостоятельно, считает генсек НАТО.
Он отметил, что НАТО намерена также повысить уровень взаимодействия армий стран-членов альянса.

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…