Эсер Шеин назвал дату первой трапезы после политголодовки в Астрахани

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18 апреля 2012, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта AFP bbc.co.uk

В Центризбиркоме говорят, что закончат изучение видеозаписей с астраханских избирательных участков в среду или четверг. Этот день и станет решающим: экс-кандидат в мэры города Олег Шеин, может быть, начнёт кушать.

В ЦИКе в просмотре видеозаписей с избирательных участков, чтобы выяснить, были ли нарушения при подсчете голосов во время выборов мэра Астрахани вечером понедельника приняли участие глава ЦИКа Владимир Чуров, лидер эсеров Сергей Миронов, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и представитель "ЕР" Вячеслав Лысаков . Просмотр длился всю ночь и продолжился весь вторник. С обеда накануне было просмотрены видеозаписи еще с 20 участков, а в среду с утра будет продолжение.

На многих из этих записей "имеются нарушения порядка подведения итогов голосования", сообщил член ЦИК от эсеров с правом решающего голоса Сергей Даниленко, передает Интерфакс.

Между тем Олег Шеин, который держит голодовку уже больше месяца, во вторник вечером вернулся из Москвы в Астрахань. Он заявил по прилете, что он намерен голодать еще как минимум несколько дней — до тех пор, пока не будет официальной реакции Центризбиркома на просмотренное видео.

"Сегодня еще шла работа по осмотру видео. Отсмотрено всего 42 участка, чтобы отменить результаты выборов нужно 51. Думаю, эта работа будет продолжена еще завтра-послезавтра. Пока не будет официального комментария ЦИК, голодовка будет продолжена", заявил Олег Шеин в Астрахани накануне.

"АН" писали, что в ЦИК накануне опровергли информацию о том, что им пришлось вызывать "неотложку" к Шеину, медики зарание прибыли в учреждение и мониторили состояние голодающего. Информация о том, что экс-кандидату, голодающему месяц, ввиду ухудшения самочувствия в ночь на вторник была вызвана бригада "скорой помощи"появилась из пресс-службы партии "СР".

Между тем, сегодня Олег Шеин заявил, что если не сумеет выиграть дело о нечестных выборах астраханского мэра в российских судах, то обратится в ЕСПЧ.

Напомним, бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин, голодающий уже месяц "за чистые выборы", заявил, что готов умереть, если власть не пойдёт на компромисс.

По официальным данным, победил на выборах 4 марта кандидат от "Единой России" Михаил Столяров, получивший 60% голосов. За Олега Шеина проголосовало около 30% избирателей. Ранее прокуратура Астраханской области провела проверку поступивших заявлений о нарушениях и возбудила административные дела в отношении председателей 4 горизбиркомов. При этом в прокуратуре отметили, что выявленные нарушения не повлияли на достоверность результатов выборов.